Глава МИД Румынии назвал вредными заявления о присоединении Молдовы

Таким образом он прокомментировал высказывание главы румынского государства, который ранее заявил, что "после присоединения к НАТО и ЕС следующим приоритетным проектом Румынии является объединение с Молдовой", передает ИТАР-ТАСС.

"Подобные заявления не помогают, а наоборот вредят, создавая препятствия и трудности на пути интеграции Молдовы в ЕС", - сказал он. Министр добавил, что в этом направлении ведется "упорная работа", и ей только мешают заявления, задевающие чувства людей.

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Высказывания Бэсеску вызвали возмущение общественности и многих молдавских политиков. Когда он прибыл сегодня в Кишинев с неофициальным визитом, его встретили протесты молдавской оппозиции, которые пришли к резиденции главы Молдовы Николая Тимофти, где он принимал своего румынского коллегу.

Бэсеску приехал в Кишинев, чтобы участвовать в торжествах, посвященных Дню национального единения. Как сообщила сегодня местная пресса, глава Румынии также намерен поздравить руководство Молдовы с парафированием соглашения об ассоциации с ЕС на саммите "Восточное партнерство" в Вильнюсе, по случаю которого, несмотря на протесты оппозиции, власти организовали праздничные концерт и фейерверк.