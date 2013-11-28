Президент Румынии назвал новой целью страны объединение с Молдовой

"Мы хотим сделать единое государство", — заявил в эфире румынского телевидения президент Румынии Траян Бэсеску, пишет РИА Новости.

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Комментарий Бэсеску появился накануне вильнюсского саммита "Восточного партнерства", где планируется парафировать соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом. Ключевым элементом соглашения станет создание зоны свободной торговли Молдовы с ЕС.

Как сообщает сайт телеканала Stirile TV, Бэсеску назвал готовящееся соглашение первым шагом Молдовы на долгом пути к европейской интеграции, который может стать выгодной предпосылкой для возможного союза с Румынией.