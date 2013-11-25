Число погибших при взрыве нефтепровода в Китае увеличилось до 55 человек

Число погибших в результате взрыва нефтепровода в восточнокитайской провинции Шаньдун увеличилось до 55, еще 136 человек госпитализированы с ранениями, девять человек числятся пропавшими без вести, передают в понедельник СМИ со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 52 погибших. Взрыв произошел в районе Хуандао города Циндао в пятницу около 10.30 по местному времени (06.30 мск) во время ремонтных работ на нефтепроводе, принадлежащем китайской нефтехимической корпорации Sinopec и соединяющем нефтехранилища. Авария произошла в результате утечки нефти из нефтепровода в ночь на пятницу.

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По предварительным данным, к моменту взрыва вытекшая из трубопровода нефть покрыла площадь около 1 тысячи квадратных метров. Воспламенение и взрыв, по мнению экспертов, произошли после того, как нефть попала в систему муниципальных трубопроводов. Точная причина взрыва пока не называлась. Часть нефти из аварийного трубопровода попала также в воду залива Цзяочжоу. Площадь загрязнения составила около 3 тысяч квадратных метров. В этом районе также произошло воспламенение нефти. В пятницу все очаги пожаров были ликвидированы. Концентрация вредных веществ в воздухе в районе аварии не превышала нормы.

Руководство Китая потребовало приложить все усилия для скорейшего устранения последствий аварии и провести тщательное расследование происшествия.