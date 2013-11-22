В Китае взорвался нефтепровод: погибли 35 человек, более 160 ранены

В восточнокитайской провинции Шаньдун взорвался нефтепровод.

Как сообщает РИА Новости, по последним данным, число погибших в результате взрыва составило до 35, число раненых - 166 человек.

Взрыв произошел во время ремонтных работ сегодня утром на ветке нефтепровода, принадлежащего китайской нефтехимической корпорации Sinopec. По предварительной информации, причиной аварии стала произошедшая на нефтепроводе в ночь на пятницу утечка нефти поблизости от нефтеперерабатывающего завода в городе Циндао.

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По данным городского управления охраны окружающей среды, часть нефти через ливневую канализацию попала во внутренний бассейн порта Циндао. Площадь загрязнения составила несколько сотен квадратных метров. По данным службы экологического мониторинга, концентрация вредных веществ в районе аварии не превышает нормы.