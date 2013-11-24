Спасательные работы в Риге прекращены
10:31, 24 ноября 2013Мир
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Спасательные работы на месте торгового центра Maxima в Риге приостановлены, шансы найти выживших равны нулю
Торговый центр Maxima, Рига / Фото: LETA
Как передает РИА Новости, об этом сообщила на брифинге госсекретарь МВД Латвии Илзе Петерсоне-Годмане.
«Мы приняли решение приостановить работы. Шансы найти выживших равны нулю», - сказала Петерсоне-Годмане.
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Повторное обрушение части крыши произошло в ТЦ во время проведения спасательных работ вечером в субботу. Никто из спасателей не пострадал.
Как сообщал УНИАН, в результате обрушения крыши супермаркета в Риге погибло 53 человека, в том числе 3 спасателя, 29 человек находятся в больнице - многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
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