Названа вероятная причина обрушения крыши супермаркета в Риге

Наиболее вероятная причина обрушения крыши супермаркета в Риге, в результате которого погибли 18 человек, - нарушения правил строительной безопасности, в частности, в проведении озеленительных работ на крыше здания, сообщил журналистам местной программы LNT мэр Риги Нил Ушаков.

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ЧП произошло на улице Приедайнес в супермаркете "Максима" - обвалилась крыша площадью 500 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

По данным спасателей, в результате инцидента погибли 18 человек, среди которых трое спасателей. Еще 40 человек пострадали, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно.