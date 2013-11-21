В США экстренно сел самолет с 78 пассажирами на борту

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей Федерального авиационного управления США.

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По их сведениям, самолет, принадлежащий американской авиакомпании JetBlue, направлялся из Флориды в город Бостон (штат Массачусетс). Авиалайнер приземлился в Орландо после того, как во время полета внутри него по пока невыясненным причинам раскрылся надувной трап для эвакуации пассажиров.

По предварительным данным, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Работа аэропорта также не была нарушена.