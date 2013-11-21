В США экстренно сел самолет с 78 пассажирами на борту
02:53, 21 ноября 2013Мир
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В международном аэропорту американского города Орландо (штат Флорида) в среду совершил экстренную посадку пассажирский авиалайнер "Эмбраер-180", на борту которого находились 78 человек.
Во время полета внутри самолета раскрылся надувной трап для эвакуации пассажиров / Фото : gazetavv.com
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей Федерального авиационного управления США.
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По их сведениям, самолет, принадлежащий американской авиакомпании JetBlue, направлялся из Флориды в город Бостон (штат Массачусетс). Авиалайнер приземлился в Орландо после того, как во время полета внутри него по пока невыясненным причинам раскрылся надувной трап для эвакуации пассажиров.
По предварительным данным, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Работа аэропорта также не была нарушена.
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