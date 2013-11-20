Два человека погибли при крушении самолета у берегов Флориды

Небольшой самолет Learjet 35, зарегистрированный в Мексике, вылетел в 19.51 вторника по местному времени (02.51 среды кск) из аэропорта города Форт-Лодердейл в мексиканский город Косумель. Через полчаса полета диспетчеры потеряли связь с экипажем самолета, сообщает РИА Новости.

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По словам представителя управления гражданской авиации (FAA), самолет рухнул в воды Атлантического океана примерно в полутора километрах от побережья Флориды. В районе места происшествия ведутся поисково-спасательные операции. К настоящему времени обнаружены тела двух человек.