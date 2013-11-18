Разведка США финансировала британские спецслужбы, перечислив за 3 года $160 миллионов

Бывший сотрудник Центра правительственной связи Дэвид Орманд подтвердил, что сотрудничество с американскими коллегами всегда было очень плотным. «У нас есть мозги, у них - деньги. Это сочетание очень хорошо работало», - рассказал он в интервью BBC radio, передает Russia Today.

Бывший военный аналитик разведки Эрик Денэс рассказал, что в Центре правительственной связи Великобритании работают 5,5 тыс. человек, что примерно в десять раз меньше, чем в АНБ, и в два раза больше, чем в аналогичной французской службе. При этом британская разведка получает в три раза больше денег, чем Франция, но эта сумма «существенно занижена США», передаёт слова француза AFP.

Ранее благодаря Эдварду Сноудену стало известно, что Центр правительственной связи Великобритании участвует в глобальном проекте слежки Tempora, одной из задач которого является контроль всего трафика в интернете. Общая сумма финансирования проекта около $1,6 млрд.

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Из материалов разоблачителя общественность также узнала, что у Великобритании был пост прослушки на крыше их посольства в Берлине. А кроме того, служба разведки Соединённого Королевства имела доступ более чем к 200 оптоволоконным кабелям, включая трансатлантические.

Эрик Денэс также рассказал, что американские и британские спецслужбы поделили между собой задачи и зоны охвата слежки. После того как данные попадают к ним в руки, они просто ими обмениваются.

Например, аналитик рассказал, что во время встречи G20 в Великобритании в 2009 году США следили за российским президентом Дмитрием Медведевым, в то время как Центр правительственной связи прослушивал представителей Турции и Южной Африки. А в остальном, по словам Денэса, «американцы занимаются перехватом информации, которая проходит через широкополосный интернет и спутники, а британцы - наземной прослушкой и мониторингом компьютерных данных».