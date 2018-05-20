Wikіleaks: В беседе с послом США бывший сотрудник Тимошенко призывал отстранить ее от власти

В секретном документе за подписью Дж.Теффта фамилия бывшего «инсайдера» Тимошенко заменена крестиками. Особенности аргументации и стиля позволяют допустить, что собеседником посла мог быть экс-вице-премьер Виктор Пинзеник.

Из «шапки» документа и содержания разговора вытекает, что он состоялся 10 февраля 2010 года. Резюме. В своих убийственных обвинениях в адрес премьер-министра Юлии Тимошенко уважаемый XXXXXXXXXXXX вменил ей в вину ей отсутствие лидерских качеств и утверждал, что Тимошенко будет продолжать работать против реформ. Чтобы ограничить ее деструктивность, XXXXXXXXXXXX выступает за досрочные парламентские выборы, что способствовало бы укреплению новых лидеров, таких, как Тигипко и Яценюк. Он также выразил надежду, что Международный валютный фонд (МВФ) строго будет следить за соблюдением Украиной своих обязательств относительно проведения реформ. Как казалось, XXXXXXXXXXXX выдавал свои месиджи не в гневе, а с искренней печалью по стране и в разочаровании в своей неспособности убедить Тимошенко воспользоваться возможностями, предоставленными экономическим кризисом для реформ. Вместо этого, сказал XXXXXXXXXXXX, Тимошенко потеряла возможности в интересах популизма и простого стремления к всеобъемлющей власти. Конец Резюме.

Тимошенко: жадная до власти популистка

В ходе встречи с послом XXXXXXXXXXXX обвинил премьер-министра Тимошенко в потере возможностей для реформ, которые появились с экономическим кризисом. Он считал, что Тимошенко будет продолжать работать против реформы и что она будет аргументировать это тем, что она и ее правительство были в состоянии осуществить все внутренние и международные платежи во время кризиса без реализации того, что составляло бы болезненные для общества реформы. В этом смысле XXXXXXXXXXXX сказал, что Программа МВФ фактически нанесла вред Украине. Ни украинское правительство, ни общество не пострадали сильно от кризиса благодаря деньгам МВФ. В итоге поддержка изменений, которые вывели бы экономику из кризиса, испарилась.

XXXXXXXXXXXX сказал, что это было простым решением для Тимошенко ничего не делать для реформирования экономики. Он был критичен к ее лидерским навыкам и сказал, что она принимала политические решения, не слушая обоснованных рекомендаций. Он признал, что логику Тимошенко в большинстве случаев тяжело понять за исключением одного объяснения: ее решения обычно определяются «авантюрным популизмом». Она также была излишне уверенной в своих решениях и считала, что все остальное было неправильным. XXXXXXXXXXXX пришел к выводу, что Тимошенко просто хотела консолидировать власть в своих руках. На ее взгляд, популизм помогал ей сделать это, а реформа – нет. XXXXXXXXXXXX выразил собственные разочарования из-за своей несостоятельности влиять на политику XXXXXXXXXXXX.

Досрочные парламентские выборы - лучшее для страны

XXXXXXXXXXXX был уверен, что Тимошенко будет продолжать выступать в качестве деструктивной силы и в жесткой оппозиции к Януковичу. В итоге он утверждал, что досрочные парламентские выборы были бы лучшим выходом для страны. Он допустил, что БЮТ и "Наша Украина" потеряют места в парламенте на досрочных выборах. Это также позволило бы новым голосам, таким, как Сергей Тигипко и Арсений Яценюк, получить более сильные позиции. XXXXXXXXXXXX выразил мнение, что избиратели на президентских выборах показали, что они хотели прихода к власти новых лидеров.

Хотя выборы могут привести к задержке реформ еще на несколько месяцев, XXXXXXXXXXXX считает, что новый парламент, вероятнее всего, осуществит реформы. Он осознавал, что это может задержать возвращение МВФ в Украину, но, XXXXXXXXXXXX утверждал, что страна может протянуть следующие шесть месяцев на резервах, особенно если не будет принят новый бюджет. Он сказал, что отсутствие бюджета ограничивает способность правительства тратить. В действительности XXXXXXXXXXXX утверждал, что подталкивание страны в более глубокий кризис действительно может быть благом, поскольку избиратели и лидеры будут острее чувствовать необходимость изменений.

Рецепт реформ от XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX утверждал, что в 1990-х годах и в 2000 году, когда экономика была действительно в состоянии кризиса, Украина провела некоторые позитивные изменения, которые привели к росту. Украина опять получила уникальную возможность для реформирования самой структуры правительства, борьбы с коррупцией и осуществления экономических реформ, которые вернут страну на путь роста. Он согласен с условиями, которые содержатся в пакете МВФ для Украины, в том числе с повышением цен на газ и пенсионной реформой, но сказал, что МВФ должен быть более суровым в принуждении к соблюдению условий. XXXXXXXXXXXX передал послу два документа с изложением своих приоритетов реформы.

Комментарий

Как казалось, XXXXXXXXXXXX выдавал свои месиджи не в гневе, а с искренней печалью за страной и в разочаровании в своей неспособности убедить Тимошенко воспользоваться возможностями, которые открываются в результате экономического кризиса для реформ. Его обвинения в адрес Тимошенко были особенно убийственными. XXXXXXXXXXXX – один из немногих, кого мы нашли на высоких уровнях власти у Украины. Жаль, что нежелание Тимошенко принимать тяжелые решения обошлось стране дорого не только с точки зрения увеличения дефицита и государственного долга, снижения ВВП, но и в том смысле, что она выгнала умного XXXXXXXXXXXX.

Wikyleaks