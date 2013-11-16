Инаугурацию нового президента Грузии планируют посетить 53 официальных делегации
15:56, 16 ноября 2013Мир
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Президент Литвы будет представлять не только свою страну, но и Евросоюз.
Завтра у Маргвелашвили инаугурация / Фото: tengrinews.kz
Завтра на инаугурацию нового Президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Тбилиси прибудут 53 официальные делегации, как от государств, так и от международных организаций.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Грузии Майю Панджикидзе.
"Президент Литвы представляет не только свою страну, но и Евросоюз. Это очень значительно перед Вильнюсским саммитом (28-29 ноября)", — сказала Панджикидзе.
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Кандидат от правящей коалиции "Грузинская мечта" Маргвелашвили 27 октября одержал победу на президентских выборах в Грузии.
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