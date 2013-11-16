Обама уверен, что скандал с проститутками вокруг Секретной службы будет расследован

"Президент уверен, что эти вопросы будут расследованы, и будут приняты соответствующие меры", — сказал журналистам пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, пишет РИА Новости.

По его словам, президент доверяет недавно сменившемуся руководству Секретной службы, которая занимается охраной высших должностных лиц США.

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"Президент глубоко уверен, что подавляющее большинство мужчин и женщин, работающих в Секретной службе, демонстрируют высочайшие стандарты службы", — добавил представитель Белого дома.

Газета Washington Post в четверг сообщила, что агенты Секретной службы снимали проституток и посещали публичные дома в ходе командировок, имели внебрачные связи и продолжительные отношения с иностранными гражданами. В связи с неподобающим поведением от службы были отстранены, в частности, два личных охранника президента США.

Первый из скандалов вокруг Секретной службы разразился в 2012 году, когда выяснилось, что агенты пользовались услугами проституток во время визита президента США в Колумбию.