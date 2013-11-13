Обама доверяет директору нацразведки, несмотря на шпионский скандал
Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер не лишился доверия президента Барака Обамы после того, как достоянием общественности стала информация о масштабном сборе данных американскими спецслужбами, заявил официальный представитель Белого дома Джей Карни.
Отвечая на брифинге во вторник на вопрос о том, доверяет ли Обама Клэпперу после этих событий, Карни сказал: "Да, доверяет", пишет РИА Новости.
Директор нацразведки ранее на слушаниях в конгрессе заявил, что деятельность Агентства национальной безопасности законна и эффективна, а за ошибками стоят человеческий фактор или технические проблемы.
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По словам Клэппера, для американской разведки слежка в отношении иностранных лидеров — одно из основных занятий. Союзники, по его данным, тоже шпионят за американскими лидерами и разведслужбами.
Шпионский скандал разгорелся после разоблачений экс-сотрудника АНБ и ЦРУ США Эдварда Сноудена. Он сообщил журналистам, что американские спецслужбы массово собирали данные о звонках обычных граждан и как минимум 35 глав государств, включая европейские. Многие страны потребовали от Вашингтона разъяснений по этому поводу.