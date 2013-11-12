США отправили на помощь Филиппинам авианосец

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Пентагона, авианосец, который в пятницу зашел в порт Гонконга и должен был пробыть там пять дней, покинет порт раньше. Он и другие корабли ВМС США должны прибыть к берегам Филиппин в течение двух-трех суток, пишет РИА Новости.

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По данным Пентагона, США предоставят технику для поиска и спасения пострадавших с воздуха, средние и тяжелые вертолеты для эвакуации и самолеты для перевозок. Военное ведомство будет координировать свои действия с посольством США в Маниле и агентством США по международному развитию.

Тайфун "Йоланда" (по международной классификации "Хайянь") обрушился на центральную часть Филиппин в минувшую пятницу. Минздрав Филиппин сообщил ранее, что стихия унесла жизни 1,5 тысячи человек, по большей части — в провинциях Лейте, Самар и Восточный Самар. По некоторым данным, число погибших может составить 10 тысяч человек.