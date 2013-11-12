ООН выделила $25 млн на помощь пострадавшим от тайфуна на Филиппинах

"ООН сегодня объявила о срочном выделении 25 миллионов долларов на финансирование усилий по оказанию критически важной помощи", — сказал Пан Ги Мун, выступая на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости.

Во вторник на Филиппины вылетает его заместитель по гуманитарным вопросам Валери Амос, чтобы на месте приступить к оказанию помощи нуждающимся, сообщил генсек.

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По данным Пан Ги Муна, тайфун "Йоланда" затронул почти 10 миллионов жителей Филиппин.

8 ноября на центральную часть Филиппин обрушился тайфун "Йоланда" (по международной классификации "Хайянь"). Минздрав Филиппин сообщил ранее, что стихия унесла жизни 1,5 тысячи человек, по большей части — в провинциях Лейте, Самар и Восточный Самар.

О жертвах в других провинциях информации пока не поступало. В ряде районов местные власти заявляют о большом числе погибших, но точных оценок пока нет, поскольку стихия сильно повредила линии коммуникации. Президент Филиппин Бенигно Акино объявил о введении положения "национального бедствия".