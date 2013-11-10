Во Вьетнаме из-за тайфуна эвакуировали 600 тысяч человек

В основном это коснулось жителей центральных провинций страны.

Несмотря на то, что супертайфун ”Хайян" ослаб, он все еще представляет серьезную опасность, передает Gazeta.ru.

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Как сообщалось, самый сильный в этом году супертайфун «Хайян» накануне обрушился на Филиппины. Там он унес жизни 10 тысяч человек. Число пострадавших может увеличиться, поскольку точные масштабы разрушений еще не определили.

По данным местных властей, от 70 до 80 процентов территорий Филиппин оказались полностью разрушены после прихода циклона. Скорость ураганного ветра там достигала 275 километров в час, а поднимавшиеся волны были шестиметровой высоты.

В результате наводнения оказались затоплены многие деревни, а линии электропередач и автодороги - полностью разрушены. Некоторые регионы оказались полностью отрезаны и с ними до сих пор не удается наладить связь.