Берлускони жалуется на геноцид своих детей

Политик сказал об этом, отвечая на вопрос, не просили ли его дети продать свою медиа-империю и уехать из Италии - подальше от проблем с законом, сообщает Русская служба ВВС.

Берлускони и раньше позволял себе некорректные высказывания. Так, он сказал европарламентарию из Германии, что тот похож на охранника в концентрационном лагере, а президента США Барака Обаму назвал загорелым.

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Про Муссолини Берлускони говорил, что тот никогда никого не убивал, а "отправлял людей на каникулы в вечную ссылку".

Глава союза еврейских общин Италии заявил, что последний комментарий экс-премьера является неуместным, непонятным и оскорбительным.

За последние несколько лет 77-летний магнат проходил в качестве обвиняемого по целому ряду дел.

В июне Берлускони осудили на семь лет за то, что он платил за секс несовершеннолетней проститутке и злоупотреблял служебным положением.

В октябре суд постановил, что Берлускони не будет иметь права занимать государственные посты в течение двух лет, признав его виновным в финансовых махинациях.