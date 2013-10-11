Экс-президент Пакистана Мушарраф снова арестован

Решение об освобождении Мушаррафа Верховный суд Пакистана принял после уплаты двух залоговых сумм по 1 млн рупий (9,4 тыс. долл.) каждая, передает РБК со ссылкой на Би-би-си.

Сообщалось, что на этот раз освобождение было даровано экс-президенту в рамках дела об убийстве политика Акбара Бугти в провинции Белуджистан в 2006г. Данное решение об освобождении под залог стало уже третьим для Мушаррафа: два других он получил ранее в рамках других уголовных дел.

По теме: Экс-президента Пакистана официально обвинили в убийстве лидера оппозиции

На этот раз он арестован в связи с "делом Красной мечети": в июле 2007г. противостояние между студентами медресе и правительственными силами вылилось в штурм спецназом религиозного заведения, тогда погибли более 100 человек. Уголовное дело против Мушаррафа по этому эпизоду было заведено в конце сентября 2013г.

Первез Мушарраф возглавлял правительство Пакистана с 1999г. по 2002г., с 2001г. по 2008г. был президентом страны. После ухода с президентского поста в 2008г. он выехал за пределы государства и проживал в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании.

24 марта 2013г. Мушарраф вернулся на родину, а уже 19 апреля был арестован по обвинению в незаконном задержании судей Верховного суда в 2007г., а также в причастности к убийству лидера оппозиции, экс-премьера Пакистана Беназир Бхутто, которая погибла в результате теракта в 2007г. во время предвыборного митинга в городе Равалпинди. По обвинению в убийстве Б.Бхутто ему может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.