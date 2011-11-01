Электронные письма сделают душистыми
Дизайнеры разработали концептуальное устройство
Дизайнеры студии Mint Digital разработали концептуальное устройство Olly, работа которого построена на создании запахов для электронных сообщений.
Речь идет об устройстве, кодирующем интернет-сообщения запахами, способными приучить интернет-пользователей носом определять, какая именно информация их ждет.
Это может быть электронное письмо, обновление RSS-подписки, личное сообщение на форуме, twitter, facebook и т.п..
Olly дает возможность не только самостоятельно выбирать и "привязывать" запахи для того или иного вида сообщения, но и подбирать дизайн для самого устройства.
Сообщается, что устройство можно будет не только приобрести в магазине, но и самостоятельно распечатать на 3D-принтере (когда эти принтеры будут доступны).
Ароматной составляющей гаджета могут быть кусочки фруктов, ароматические масла или палочки.
Чем больше гаджетов на столе - тем больше запахов для входящих сообщений.