Электронные письма сделают душистыми

Дизайнеры студии Mint Digital разработали концептуальное устройство Olly, работа которого построена на создании запахов для электронных сообщений.

Речь идет об устройстве, кодирующем интернет-сообщения запахами, способными приучить интернет-пользователей носом определять, какая именно информация их ждет.

Это может быть электронное письмо, обновление RSS-подписки, личное сообщение на форуме, twitter, facebook и т.п..

Olly дает возможность не только самостоятельно выбирать и "привязывать" запахи для того или иного вида сообщения, но и подбирать дизайн для самого устройства.

Сообщается, что устройство можно будет не только приобрести в магазине, но и самостоятельно распечатать на 3D-принтере (когда эти принтеры будут доступны).

Ароматной составляющей гаджета могут быть кусочки фруктов, ароматические масла или палочки.

Чем больше гаджетов на столе - тем больше запахов для входящих сообщений.

ТСН