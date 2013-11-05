МИД надеется, что Россия освободит украинского активиста Greenpeаce

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Также, по его словам, МИД Украины ожидает официального подтверждения информации о переводе арестованных активистов Greenpeace из Мурманска в Санкт-Петербург.

“На минувшей неделе появилась информация со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации, что все арестованные по этому делу могут быть переведены из Мурманска в Санкт-Петербург. Однако по полученной сегодня информации из нашего Генконсульства в Санкт-Петербуге, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Мы ожидаем официального подтверждения этой информации”, - сказал Перебыйнис, добавив, что поскольку такое заявление прозвучало со стороны Следственного комитета РФ, то, очевидно, оно имеет под собой основания.

Он также отметил, что гражданин Украины - член команды судна Arctic Sunrise Руслан Якушев остается под стражей в СИЗО города Мурманск.

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“Он был арестован до 24 ноября, но мы ожидаем, что к этому сроку мера пресечения в отношении него будет заменена не требующей содержания под стражей, на чем настаивают и адвокаты, и украинские дипломаты”, - сказал он.

Как сообщалось, активисты Greenpeace 18 сентября попытались в Печорском море подняться на нефтяную платформу «Приразломная» для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Активистов, среди которых украинец Руслан Якушев, доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и ближайших городов. Все 30 задержанных были арестованы.

После акции на "Приразломной" было возбуждено уголовное дело о пиратстве.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил 23 октября, что обвинения задержанным во время акции Greenpeace переквалифицировали с "пиратства" на "хулиганство" (часть 2 статьи 213 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет (предыдущая - до 15 лет).