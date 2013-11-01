Экипаж судна Arctic Sunrise переводят из Мурманска в Петербург - Greenpeace

Всех арестованных членов экипажа судна Arctic Sunrise переводят из Мурманска в Петербург.

Об этом сообщил РИА «Новости» юрист Greenpeace Михаил Крейндлин.

"Задержанных переводят в Санкт-Петербург, причины пока не уточняются", - сказал он.

Как сообщалось, активисты Greenpeace 18 сентября попытались в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Активистов, среди которых украинец Руслан Якушев, доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и ближайших городов. Все 30 задержанных были арестованы. После акции на "Приразломной" было возбуждено уголовное дело о пиратстве.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил 23 октября, что обвинение задержанным в ходе акции Greenpeace переквалифицировали с "пиратства" на "хулиганство" (часть 2 статьи 213 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет (предыдущая - до 15 лет). По его словам, органы следствия не исключают возможности предъявления ряду фигурантов и иных обвинений, в частности, по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Сегодня стало известно, что Следственный комитет России завершил предъявления обвинений в хулиганстве всем 30 арестованным активистам "Гринпис" с судна Artic Sunrise, но при этом до сих пор не снял начальные обвинения в пиратстве.