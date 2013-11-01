С активистов Greenpeace не сняли обвинений в пиратстве и обвинили в хулиганстве

Как сообщили УНИАН в московском офисе «Гринпис», таким образом, они на данный момент обвиняются сразу по двум статьям Уголовного кодекса, которые могут повлечь наказание до 15 и 7 лет лишения свободы соответственно.

«Российские власти требуют посадить в тюрьму на срок вплоть до 20 лет тридцать человек за попытку прикрепить баннер к нефтяной платформе. Нелепость этого преследования уже шокировала весь мир, а теперь оно превратилось в фарс. Активисты были готовы рисковать своей свободой, чтобы привлечь внимание к опасности добычи нефти в Арктике, но реакция властей совершенно неадекватна», - заявил исполнительный директор «Гринпис Интернешнл» Куми Найду.

«Та судебная кувалда, которой на них сейчас замахнулись, гораздо больше говорит об обвинителях, чем об обвиняемых. Активисты «Гринпис» - не пираты и не хулиганы, они сознательные люди, которых волнует будущее наших детей. Они должны быть освобождены немедленно», - уверен он.

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В сообщении подчеркивается, что после того, как обвинения в пиратстве будут отменены, в соответствии с законом активисты должны быть освобождены из-под стражи. Международное право запрещает захватывать зарубежные суда в международных водах, исключение сделано лишь для нескольких экстремальных случаев, например, для пиратства.

Как сообщалось, активисты «Гринпис» попытались 18 сентября в Печорском море подняться на нефтяную платформу «Приразломная» компании «Газпром нефть шельф» для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день на борт судна Arctic Sunrise высадились российские пограничники. Все 30 активистов «Гринпис» были арестованы, среди них - украинец Якушев.

24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.

23 октября следователи переквалифицировали уголовное дело по факту нападения на платформу «Приразломная» со статьи «пиратство» на статью «хулиганство».

24 октября Мурманский областной суд отклонил апелляцию гражданина Украины Якушева с судна Artic Sunrise и оставил его под арестом до 24 ноября.