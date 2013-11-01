Один человек стал жертвой стрельбы в аэропорту Лос-Анджелеса
20:34, 01 ноября 2013Мир
820 0
Один человек стал жертвой стрельбы, которую устроил неизвестный в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает в пятницу телеканал ABC со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
В аэропорту Лос-Анджелеса произошла перестрелка / Фото : allforhunt.com
По данным телеканала, погибший является сотрудником Управления безопасности на транспорте.
Как передает агентство Рейтер, стрелок ранил трех человек. Ранее сообщалось о двух пострадавших, сообщает РИА Новости.
По теме: В аэропорту Лос-Анджелеса произошла перестрелка - СМИ
Подозреваемый, который был вооружен винтовкой, получил огнестрельное ранение в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов в помещении терминала.
Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сообщил, что президент США Барак Обама поставлен в известность о стрельбе в аэропорту Лос-Анджелеса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter