Один человек стал жертвой стрельбы в аэропорту Лос-Анджелеса

По данным телеканала, погибший является сотрудником Управления безопасности на транспорте.

Как передает агентство Рейтер, стрелок ранил трех человек. Ранее сообщалось о двух пострадавших, сообщает РИА Новости.

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Подозреваемый, который был вооружен винтовкой, получил огнестрельное ранение в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов в помещении терминала.

Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сообщил, что президент США Барак Обама поставлен в известность о стрельбе в аэропорту Лос-Анджелеса.