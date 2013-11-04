Радиация от «Фукусимы» достигла берегов Аляски и продолжает распространяться

21:14, 04 ноября 2013
Мир
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После аварии в 2011 году на «Фукусиме-1» до сих пор происходит утечка радиации. Учёные Университета Аляски обеспокоены тем, что заражённая вода достигла западного берега штата и распространяется на север.

фукусіма / Фото : kievskaya.com.ua

Радиация может нанести немалый ущерб жителям прибрежной зоны Аляски, особенно находящимся в районе Хейнса и Скагвея, сообщает о своём исследовании портал Global Research, передает Russia Today.

Специалист Университета Аляски Дуглас Дэшер считает, что уровень радиации может достичь показателей середины XX века. Тогда СССР и США активно проводили ядерные испытания, в том числе и в Тихом океане, что привело к заражению воды.

Научные работники говорят о том, что пока степень заражения не критична. Но проблема в том, что японские коллеги не предоставляют информацию об утечках в режиме реального времени, а сообщают данные мониторинга постфактум. Таким образом, невозможно ничего прогнозировать.

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По словам учёного Джона Келли, наблюдение проводится самостоятельно местными университетами, неправительственными и правительственными организациями.

Авария на АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии произошла 11 марта 2011 года в результате землетрясения магнитудой 9 баллов и вызванного им цунами. После этого управляющая компания TEPCO до сих пор не может устранить утечки радиации из повреждённого реактора. Авария стала крупнейшей за четверть века после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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