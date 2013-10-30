АНБ США опровергает публикацию о перехвате данных с серверов Google и Yahoo

Глава Агентства национальной безопасности США Кит Александер опроверг сегодня публикацию в газете Washington Post, согласно которой АНБ перехватывало информацию, передающуюся между серверами крупнейших интернет-компаний Google и Yahoo. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Александера, выступавшего на конференции по кибербезопасности, АНБ "не имеет права" на доступ к серверам компаний, и для того, чтобы получить подобные данные, необходимо получить ордер суда. На вопрос, прослушивало ли АНБ центры хранения и обработки данных, Александер ответил: "Мне об этом не известно".

Комментируя остальные программы слежки, за которые АНБ подверглось критике, Александер сказал: "Это законно, необходимо и проводится в каждом случае с разрешения".

Ранее газета сообщила со ссылкой на документы, полученные от Эдварда Сноудена, что АНБ реализует программу под кодовым названием MUSCULAR. Эта программа позволяет получать данные из дата-центров по всему миру, так что АНБ получает доступ к сотням миллионов учетных записей электронной почты. Google и Yahoo заявили, что не предоставляли подобного доступа американским спецслужбам.