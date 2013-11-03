В Британии появилась церковь для атеистов (видео)

Один из основателей движения "Воскресная ассамблея", профессиональный комик Сандерсон Джонс, отмечает, что в Великобритании примерно 35% жителей – атеисты, сообщает Русская служба Би-би-си.

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"И представляете, что будет, если их всех вдохновят наши собрания… Мы меняем мир, да, меняем", - уверен он.

На собрании можно выпить чаю с пирогами и попеть в хоре. Правда, вместо церковных песнопений собравшимся предлагают вместе спеть хиты популярных исполнителей, а вместо Библии почитать "Алису в Стране чудес".