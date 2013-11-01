В США признали чрезмерными масштабы собственного шпионажа
Госсекретарь США Джон Керри впервые официально признал, что масштабы американской программы шпионажа были чрезмерными
Госсекретарь США Джон Керри впервые официально признал, что масштабы программы шпионажа США были чрезмерными. Соответствующие заявления он сделал 31 октября, передает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.
«Да, в некоторых случаях она (программа слежки — прим. «Ленты.ру») зашла слишком далеко», — сказал он. В то же время Керри заверил, что шпионаж был необходим, а «невинные люди» в результате этого процесса не пострадали. Также госсекретарь США заявил, что спецслужбы США больше не будут осуществлять слежку, которая так возмутила близких союзников страны, в частности, Германию.
Тем временем в Конгрессе США начали подготовку законопроекта, ограничивающего полномочия Агентства национальной безопасности, которое оказалось в центре скандала с прослушкой. Как отмечает CNN, изменения будут носить крайне ограниченный характер и в основном будут касаться действий спецслужбы по отношению к американским гражданам, а не к иностранцам. Законопроект был одобрен комитетом Сената по разведке.
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Различные страны продолжают требовать от США объяснений по поводу программы слежки. Так, Китай призвал Вашингтон вывезти агентов спецслужб со своей территории. Этому предшествовала очередная публикация материалов о деятельности АНБ. Выяснилось, что больше всего шпионских центров США в Восточной Азии было сосредоточено на территории Китая. Они были организованы на базе посольств, в частности, в Пекине.
О слежке американских спецслужб за гражданами различных государств стало известно благодаря материалам, переданным прессе бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом. Публикации скопированных им документов продолжаются с начала лета 2013 года. Сам Сноуден бежал из США и получил временное убежище в России.