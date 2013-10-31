У российского информагентства «Росбалт» отбирают лицензию

Решение судья вынесла, несмотря на то, что в настоящее время оба предупреждения обжалованы в Таганском суде, а рассмотрение данного дела по существу назначено на 11 ноября.

Как сообщили УНИАН в Росбалте, поводом для претензий Роскомнадзора к агентству послужили видеоролики с YouTube «Джигит из Краснодара» и «Pussy Riot осквернили нефтяные вышки», использованные в качестве иллюстраций к новостям агентства. Роскомнадзор вынес по этому поводу предупреждения, после чего ролики в тот же день были удалены с сайта информагентства.

Адвокат «Росбалта» Дмитрий Фирсов считает вынесенное решение беспрецедентным.

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«У нас есть целый ряд оснований для того, чтобы обжаловать решение в Верховном суде. Во-первых, все доказательства, которые были предоставлены Роскомнадзором, односторонние, все исходят от органа власти. Постановления о привлечении к административной ответственности не было, соответственно, говорить о том, что установлен факт нарушения закона и последовала санкция, нельзя. На каждое нарушение должна быть вынесена санкция, но, как мы видим, никакой санкции нет, потому что к административной ответственности никого не привлекли. Еще одно доказательство Роскомнадзора — акт документирования тремя сотрудниками. По такому принципу завтра можно задокументировать все, что угодно. Есть установленные критерии в рамках Кодекса об административных правонарушениях, ими и должны руководствоваться представители Роскомнадзора, когда обнаруживают нецензурную брань и хотят кого-то привлечь к ответственности. Самостоятельное проведение таких мероприятий, как акт документирования, необоснованно. Такие доказательства рассматриваться не должны», - отметил защитник.

В настоящее время оба предупреждения обжалованы в Таганском суде столицы, решение по данному делу пока не вынесено.

Кроме того, Роскомнадзор инициировал в мировом суде два дела об административных нарушениях. Но доказательств на слушания не предоставил: один из дисков с видеозаписью имел физическое повреждение и не мог воспроизводиться, а второй был записан лишь 2 октября, в то время как сам спорный ролик был удален с сайта «Росбалта» 27 июля. В итоге в суде экспертом исследовались не видеоролики, когда-то стоявшие на «Росбалте», а неизвестный контент (предположительно, с YouTube). По результатам этого исследования решением судьи Сергея Астахова главред агентства Николай Ульянов был оштрафован на 20 тыс. рублей. Данные решения также будут обжалованы.

В поддержку информагентства высказались депутаты Госдумы и петербургского законодательного собрания, Совет по правам человека при президенте РФ, Союз журналистов России, Альянс руководителей региональных СМИ России, а также Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.