Бомбардировщик США F-35 в ходе испытаний в Калифорнии сбросил бомбу

Источники в Пентагоне сообщили, что самолет модели F-35B поднялся в воздух с базы ВВС "Эдвардс" и с высоты около 7,6 тысячи метров сбросил бомбу с лазерным наведением GBU-12 весом в 226,8 килограмма, точно поразив стоявший на земле танк, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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"Это испытание управляемой доставки оружия GBU-12 отмечает момент, когда F-35 впервые стал настоящим боевым комплексом. Это еще один шаг вперед на пути разработки этой важнейшей программы", — заявил пилот бомбардировщика, майор ВМС США Ричард Раснок.

Истребитель-бомбардировщик F-35 разрабатывается в трех вариантах для ВВС, Корпуса морской пехоты и ВМС США, ориентировочная ближайшая дата поставки на вооружение — 2016 год, примерная базовая стоимость нового самолета — 75 миллионов долларов.

Американский истребитель пятого поколения F-35 был разработан авиастроительной компанией Lockheed Martin. Ряд экспертов выявили у F-35 недостатки, из-за которых самолет, по их мнению, больше соответствует истребителю четвертого поколения со знаком "плюс".

В феврале был введен запрет на испытательные полеты, после того как в лопасти турбины одного из опытных образцов была обнаружена трещина. Полеты были возобновлены в апреле. Согласно первоначальным планам, США хотели закупить около 2,8 тысячи F-35 в трех модификациях и не менее 600 истребителей поставить девяти ближайшим союзникам (включая страны НАТО).