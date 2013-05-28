У берегов Японии разбился американский истребитель

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, самолет вылетел с базы американских ВВС Кадена, расположенной в японской префектуре Окинава, во вторник утром. Во время полета пилот сообщил на землю о неполадках, после чего катапультировался. Истребитель упал в океан примерно в 115 километрах к востоку от побережья Окинавы.

Причины крушения выясняются.

В настоящее время американские и японские спасательные бригады ведут поиски катапультировавшегося летчика. По информации Ассошиэйтед Пресс, он жив и поддерживает постоянную связь со спасателями, однако установить его местонахождение пока не удается.

Выпуск разработанных компанией McDonnell Douglas тактических истребителей F-15 начался в США в 1974 году. Самолеты данного типа различных модификаций состоят на вооружении ряда стран мира.