Первый подводный туннель между Европой и Азией внезапно обесточили

В железнодорожном туннеле под проливом Босфор в Турции вскоре после торжественного открытия отключилось электричество. Об этом в среду, 30 октября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, что из-за сбоя в энергоснабжении в туннеле застрял поезд. Пассажирам пришлось покинуть вагоны и идти по обесточенному туннелю пешком. Неполадку вскоре удалось устранить, и сейчас поезда ходят в обычном режиме.

В свою очередь агентство Reuters сообщает, что открытие туннеля вызвало у жителей Стамбула небывалый ажиотаж. Многие из них ради развлечения катаются на поездах из конца в конец, вследствие чего составы идут переполненными, а одну станцию даже пришлось временно закрыть из-за большого количества скопившихся на ней пассажиров.

В сообщении отмечается, что многие жители города никогда раньше не ездили на поезде. Из-за этого они не знают техники безопасности и иногда по неосторожности или из любопытства срывают стоп-краны, что приводит к перебоям в движении.

Туннель под Босфором был открыт 29 октября. Торжественную церемонию приурочили к 90-летней годовщине турецкой революции. Создание 14-километрового туннеля обошлось властям более чем в три миллиарда евро. В строительстве наряду с турецкими компаниями участвовали и корпорации из Японии.

Пропускная способность туннеля составляет около 75 тысяч человек в час в обоих направлениях. Он входит в число масштабных проектов переустройства Стамбула, призванных разрядить обстановку на дорогах 16-миллионного города. До его открытия жителям Стамбула приходилось пересекать Босфор по одному из двух мостов, что приводило к возникновению многокилометровых пробок.

Проект стал первым в мире подводным туннелем между Европой и Азией. Агентство отмечает, что о создании такого сооружения турецкие султаны мечтали еще в XIX веке.