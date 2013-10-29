Ураган "Святой Иуда" прошелся по Петербургу

Шторм "Святой Иуда", обрушившийся сегодня на северо-запад России, нанес Петербургу заметный ущерб и напугал жителей: в городе повалены десятки деревьев, рекламных конструкций, дорожных знаков, примерно у 20 домов сорвана кровля. При этом петербуржцы пишут в соцсетях, что ураганный ветер буквально сбивал с ног и ломал зонты, сообщает РИА «Новости».

Городское ГУМЧС уже обнадежило жителей, что пик непогоды пройден. Однако последствия стихии еще предстоит устранять. В пяти областях Северо-Запада и Центральной России без света остаются около 70 тысяч человек. А в самом Петербурге по-прежнему затоплены несколько улиц, и остается угроза падения кровли и нестойких конструкций.

Накануне шторм бушевал на севере Европы, ветер достигал 44 метров в секунду, переворачивал автобусы, рушил стены, валил деревья. Погибли не менее 15 человек: восемь в Германии, пять в Британии, по одному в Дании и Голландии. Самая распространенная причина смертельных случаев - падение деревьев. В Эстонии и Латвии есть разрушения, но жертв нет.