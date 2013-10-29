Ураган "Святой Иуда" обесточил три города в Латвии и движется к России

Ремонтным бригадам пока не удалось восстановить подачу электричества в полностью обесточенные из-за бушующей бури латвийские города города Вентспилс, Кулдигу и Талси, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

"Возобновить подачу электричества в городах пока не удается", - сказали в ГПСС, отметив, что причин для паники нет, поскольку больницы и стратегические объекты работают на генераторах. В городах не работают бензозаправочные станции, фонари, электричества нет в жилых домах и учреждениях.

В Вентспилсе проживает порядка 44 тысяч человек, в Кулдиге - порядка 13 тысяч, а в Талси - около 11 тысяч человек.

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ГПСС и другие ответственные учреждения приведены в состояние повышенной готовности из-за надвигающейся на Латвию бури. По прогнозам синоптиков, скорость ветра в отдельных регионах республики достигнет 32 метров в секунду.

Циклон "Святой Иуда" в ночь на понедельник обрушился на Великобританию и затем двинулся по северу Европы. Скорость ветра достигала 44 метра в секунду. Шторм оставил без света более 260 тысяч домов в Великобритании и Франции. Несколько человек погибли. Шторм смещается на северо-восток и сегодня, во вторник, должен достигнуть Северо-Западного региона России.