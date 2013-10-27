Прослушка союзников наносит большой политический вред - МИД Германии

Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле, слова которого приводит внешнеполитическое ведомство.

Как сообщил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, власти Германии получили информацию о том, что спецслужбы США могли прослушивать мобильный телефон Ангелы Меркель. Германия незамедлительно направила в Вашингтон запрос и потребовала объяснений, сообщает РИА Новости.

Меркель лично позвонила президенту США Бараку Обаме и дала понять, что считает такие действия совершенно неприемлемыми.

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"На немецкой территории действует немецкое право, и это для всех: для немцев и иностранцев, для граждан и предприятий, так же, как для дипломатов и посольств", - заявил Вестервелле.

Журнал Spiegel сообщил ранее, что американские спецслужбы вели слежку за коммуникациями в правительственном квартале Берлина из американского посольства, которое расположено в центре города. В здании посольства были установлены современные антенны с большим усилением, отмечает издание. Из документа, датированного 2010 годом, следует, что такое же оборудование спецслужбы установили еще почти в 80 городах мира, пишет издание.

Министр отметил, что прослушка страны-партнера наносит "большой политический вред". "Потому что это грозит подорвать условия, которые удерживают нас вместе и в которых мы все больше нуждаемся для совместного построения будущего в глобализирующемся мире в XXI веке. Не все, что технически возможно, является политически благоразумным", - подчеркнул Вестервелле.