В результате серии взрывов в Багдаде погибли не менее 37 человек

Утром в воскресенье, 27 октября, шесть автомобилей, начиненных взрывчаткой, взорвались в различных районах иракской столицы. Взрывы произошли на оживленных улицах, в районах, где преобладает шиитское население.

По данным Agence France-Presse, более пятидесяти человек получили ранения. Самый мощный из терактов пришелся на северный пригород Багдада — Шааб, где взорвались два автомобиля. В Шаабе пять человек погибли и не менее 17 были ранены, сообщает Lenta.ru.

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Террористические акты в шиитских районах происходят в Ираке достаточно часто. Как правило, за атаками стоят боевики-сунниты, которые считают представителей шиитского большинства отступниками. Только в октябре 2013 года в результате подобных акций погибли около 600 человек, а с начала года - более 5 тысяч.