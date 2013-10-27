На митинге в Индии прогремели взрывы, более 20 человек ранены

Число раненых в серии из пяти взрывов, прогремевших в воскресенье в городе Патна в северном индийском штате Бихар в районе, где должен был пройти большой митинг оппозиции, достигло 20 человек, один человек погиб, сообщает телеканал NDTV.

На стадионе, где должен был выступить кандидат в премьер-министры от основной оппозиционной партии Индии "Бхаратия Джаната Парти" (БДП) Нарендра Моди, а также вблизи стадиона (в том числе и на вокзале), произошло пять взрывов умеренной силы. Тем не менее, митинг начался. По подозрению в причастности к теракту уже задержан один человек, сообщает РИА Новости.

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Взрывотехники обследуют район митинга с целью заранее обнаружить другие взрывные устройства, которые могут там находиться.

БДП, в сентябре назвавшую главного министра штата Гуджарат Нарендру Моди своим кандидатом на пост премьера в случае победы на выборах, часто называют политической силой индусского национализма. Моди - противоречивая фигура. С одной стороны, СМИ часто пишут о его экономических реформах в Гуджарате как о чуде, а с другой - его имя ассоциируется с индусским фундаментализмом и враждебностью по отношению к мусульманам, составляющим порядка 13-15% населения страны. Так, правительство Гуджарата подвергалось критике за его действия во время массовых столкновений между мусульманами и приверженцами индуизма в 2002 году. Тогда погибли около 800 мусульман и порядка 250 индусов.