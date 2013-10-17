СМИ: Число жертв серии взрывов в Багдаде выросло до 35
Жертвами серии взрывов в Багдаде сегодня стали 35 человек, более 80 получили ранения
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось о 9 погибших и 28 раненых.
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Наиболее кровопролитные теракты произошли рядом с рестораном в центре Багдада, где взорвались два заминированных автомобиля, и в шиитском районе на северо-востоке иракской столицы - там также был подорван автомобиль.
Также сегодня смертник подорвался на севере Ирака, жертвами этого теракта стали не менее 15 человек.
Власти полагают, что за серией взрывов стоит связанная с террористической организацией ”Аль-Каида” радикальная группировка ”Исламское государство Ирак и Левант”.
Отмечаемый в последнее время рост напряженности в стране связан с противостоянием крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей.