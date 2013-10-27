В Нью-Йорке жертвами резни стали 20-летняя девушка и четверо детей

Ранее сообщалось о трех погибших и трех раненых, которые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По данным издания, врачам не удалось спасти жизни двоих пострадавших. Состояние еще одного раненого не уточняется, сообщает РИА Новости со ссылкой на New Daily News.

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В полицию около 23.00 субботы по местному времени поступил звонок о происшествии в одном из домов в Бруклине. Стражи порядка обнаружили в одной из квартир тела трех человек с колото-резаными ранами, а также трех раненых. Полиция уже задержала подозреваемого, он является родственником некоторых погибших.