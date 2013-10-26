В России разбился самолет, два человека выжили

Самолет Ан-2, разбившийся в субботу вечером в Красноярском крае, почти полностью сгорел, сообщает РИА Новости.

Ранее МЧС РФ сообщил, что частный самолет Ан-2 упал при заходе на посадку в поселке Таежный Красноярского края, два человека погибли, еще двое пострадали.

"Самолет продолжает гореть, уже обнаружено тело одного погибшего", - сказал собеседник агентства. По его словам, два пассажира, выживших при падении самолета, уже доставлены в населенный пункт Таежный.

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Следователи возбудили дело по факту падения самолета.

"Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сказал собеседник агентства.

По данным МВД, причиной крушения самолета могла стать неисправность двигателя.