Число бездомных школьников в США превысило миллион человек - СМИ

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на профильный исследовательский центр, финансируемый министерством образования США, это рекордный показатель за все время наблюдений. Он на 10% выше, чем за предыдущий год, и на 72% выше, чем в предкризисные годы.

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Под бездомными имеются в виду дети и подростки из семей, потерявших собственное жилье. Многие из них продолжают посещать занятия в бесплатных государственных школах, даже живя в приютах, но не желают при этом становиться на учет. Кроме того, бездомные родители боятся, что детей у них просто отнимут. Поэтому, как пояснила эксперт из Национальной ассоциации образования для бездомных детей и молодежи Барбара Даффилд, реальная картина наверняка хуже официальной статистики.

По словам специалиста, проблема существует даже в высшей школе. В нынешнем году свыше 58 тыс абитуриентов университетов и колледжей в США указали в заявках на получение субсидий на учебу от федеральных властей, что не имеют жилья. Год назад их было почти на 4500 человек меньше. Однако эта статистика также заведомо неполная, поскольку многие семьи не сознают либо не желают признавать своей принадлежности к категории нуждающихся.