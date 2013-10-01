В Венгрии бездомным запретили спать на улицах - BBC

Правительство страны говорит, что закон разработан для того, чтобы помочь бездомным, и в приютах есть достаточно мест для этих людей, сообщает BBC Украина.

Однако критики возражают и говорят, что закон ставит бездомных вне закона, их могут наказать общественными работами, штрафом и даже тюремным заключением.

Закон должен вступить в силу на следующей неделе.

Тех, кто будет спать на улицах городских районов, могут приговорить к общественным работам или штрафу, если они отказываются уйти или если их поймают в том же районе снова.

Люди, которые живут в лачугах в лесу, особенно встревожены одним из положений нового закона, который позволяет бросать за решетку тех, кто строит такие сооружения без разрешения.

"Достаточно мест"

В понедельник вечером, когда закон приняли, у парламента собрались несколько сотен протестующих.

"Власть всегда преследовала бездомных людей", - говорит Тесса Удвархели, активистка будапештской общественной группы "Город принадлежит всем".

Теперь, говорит она, беспризорников будут клеймить и преследовать .

По ее подсчетам, на улицах венгерской столицы или в лачугах, построенных в лесу в окрестностях, живут 10 тысяч человек.

В приютах Будапешта - чуть меньше, чем 6 тысяч мест, и они переполнены, особенно в зимнее время, поэтому остальные четыре тысячи человек будут оставлены на произвол судьбы, добавляет активистка .

Правительство горячо оспаривает эти цифры.

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"Есть много мест для дневного и ночного убежища", - заявляет Ференц Кумин, представитель правительства, возглавляемого премьером Виктором Орбаном.

Партия "Фидес" пришла к власти с лозунгами установления жесткого " ​закона и порядка".

Правительство предложило ряд мер, от новых общежитий к проекту "улиц с подогревом", предназначенных для людей навеселе и страдающих психическими расстройствами, которые не могут получить место в обычном убежище. Есть также некоторые места для пар и людей с детьми.

Но демонстранты жалуются, что в большинстве общежитий мало приватности и они расположены далеко от сетей "выживания", которые они создали в определенных частях города, полагаясь на людей, которые регулярно приносят еду или деньги.

"Я живу в палатке на окраине. Я прошу от этого или от любого правительства возможности жить достойно", - говорит 50-летняя Бетти Феттер, живущая на улицах Будапешта в течение 23 лет.