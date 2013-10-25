В Сирии воюют около трех тысяч выходцев из СНГ

Об этом УНИАН сообщили в Московском исламском университете со ссылкой на верховного муфтия Сирии Ахмада Бадреддина Хассуна, посетившего это учебное заведение.

По его данным, численность боевиков, принимающих участие в гражданской войне в Сирии на стороне оппозиции, насчитывает не менее 2 тыс. выходцев из России, из них подавляющее большинство - с Северного Кавказа. По его словам, общая численность выходцев из других стран СНГ, воюющих в Сирии, приближается к 1,3 тыс. человек.

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Муфтий обратил внимание на то, что существует огромная опасность разделения сирийского общества по религиозному признаку, в том числе внутри ислама. Он подчеркнул, что каждый мусульманин должен позиционировать себя в первую очередь как мусульманин, а не как приверженец той или иной ветви ислама.

Как сообщал УНИАН, 21 октября генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что сотни человек из стран ОДКБ и Европы воюют в Сирии в качестве наемников против властей этой страны. При этом об участии граждан Украины информации нет.

Противостояние в Сирии не прекращается с марта 2011 года. Жертвами конфликта стали более 100 тыс. человек.