СМИ: Французские футбольные клубы объявили забастовку против 75% налога

Забастовка состоится в конце ноября и начале декабря.

Об этом объявил Союз профессиональных футбольных клубов Франции (UCPF), сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По словам главы UCPF Жана-Пьера Лувеля, забастовка затронет матчи Лиги 1 (высшего французского дивизиона) и Лиги 2. Играть команды не будут с 29 ноября по 2 декабря.

Руководители клубов считают, что после введения налога их команды окажутся на грани банкротства. Предполагается, что налог в 75 процентов будет введен на заработки более миллиона евро в год, причем ответственность за выплату налога будет лежать не на работнике, а на работодателе.

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По данным недавнего исследования, проведенного изданием Le Parisien, в случае введения налога клубы Лиги 1 будут вынуждены выплатить более 43 миллионов евро. При этом сильнее всего пострадают богатые клубы, такие как ПСЖ, среди футболистов и тренеров которого есть 21 человек, зарабатывающий более миллиона евро в год (парижскому клубу придется заплатить 20 миллионов евро).

Введение налога на роскошь было одним из ключевых обещаний в предвыборной кампании социалиста Франсуа Олланда. Он стал президентом Франции в 2012 году.

Напомним, ранее известный французский актер Жерар Депардье решил поменять место жительства после налоговой реформы Олланда, который намеревался ввести налог в 75% на доходы более миллиона евро в год. Позже Депардье заявил, что намерен сдать французский паспорт и запросить бельгийское гражданство. Актер не передумал даже после того, как налог был отменен, после чего президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме актера в гражданство РФ.