СМИ: Франция отказалась от скандального налога на роскошь

Об этом со ссылкой на источники во французских СМИ сообщает The Local.

Правительство Франции решило ввести подоходный налог в 75 процентов для всех граждан с доходами более миллиона евро в год после выборов президента, на которых победил социалист Олланд. Это вызвало недовольство со стороны многих богатых французов, которые заявили о своем желании сменить гражданство, включая актера Жерара Депардье, получившего российский паспорт, пишет Lenta.ru.

В декабре Конституционный суд Франции постановил, что налог является незаконным, поскольку применяется в отношении индивидов, а не домохозяйств. Это противоречит французскому законодательству.

Позже премьер-министр Жан-Марк Эйро заявил, что форма налога будет пересмотрена, а затем закон вновь будет направлен в парламент. Сейчас, однако, выяснилось, что правительство изменило свои намерения.

Альтернатива с введением налога со ставкой 50-55 процентов и уменьшением минимальной налогооблагаемой суммы также была отброшена, поскольку в таком случае под действие закона попадало бы слишком большое количество людей.

Интересно, что 61 процент французов, согласно опросам, поддерживают идею введения суперналога для миллионеров. В то же время лишь 21 процент считает, что она должна составлять 75 процентов или больше.