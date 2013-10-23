Основатель Facebook Цукерберг зарабатывает $6 миллионов в день - СМИ

Об этом свидетельствует рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров США, который ежегодно составляет консалтинговая компания GMI Ratings.

По размеру зарплаты Цукерберг обогнал занявшего второе место исполнительного директора Kinder Morgan (оператора нефте- и газопроводов) Ричарда Киндера (Richard Kinder). За прошлый год Киндер заработал более чем 1,1 миллиарда долларов, сообщает Лента.ру.

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В тройку лидеров также попал глава Sirius XM Radio Мел Кармазин (Mel Karmazin). По объему выплат за год (около 255 миллионов долларов) он существенно отстал от Цукерберга и Киндера. Глава Apple Тим Кук оказался в рейтинге только на пятой строчке с выплатой в 144 миллиона долларов.

Как отметили в GMI Ratings, в прошлом году топ-менеджеры крупных американских корпораций установили рекорд. Десять наиболее высокооплачиваемых управленцев впервые заработали не менее ста миллионов долларов каждый, а двое из них — более миллиарда долларов.

Общее состояние Марка Цукерберга оценивается журналом Forbes в 19 миллиардов долларов. В рейтинге 400 самых богатых людей мира основатель Facebook занимает 20-ю строчку.