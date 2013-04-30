Глава Facebook попросил назначить ему зарплату в 1 доллар

Просьба была удовлетворена, передает Лента.ру.

В 2012 году Цукерберг получил в Facebook 1,9 миллиона долларов в виде компенсационных выплат и зарплаты. Кроме того, в мае 2012 года, когда компания провела первичное размещение на бирже, основатель реализовал свой опцион в 60 миллионов акций на сумму около 2,27 миллиарда долларов.

Цукерберг поступил так же, как в свое время сделали глава Apple Стив Джобс и основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Кроме того, напоминает издание, зарплаты в 1 доллар в год получают Ларри Эллисон (Oracle), Элон Маск (Tesla), Марк Пингус (Zynga) и Мэг Уитман (HP). Пока Джерри Янг оставался во главе Yahoo, ему тоже платили 1 доллар.

Состояние 28-летнего Цукерберга журнал Forbes оценивает в 13,3 миллиарда долларов. Он занимает 25-е место в рейтинге самых влиятельных людей по версии издания.