Глава МИД Польши назвал Молдову хорошим примером для других стран

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявили об этом по итогам вчерашнего визита в столицу Молдовы Кишинев. Они добавили, что работа над текстом соглашения должно завершиться к весне следующего года, сообщает Радио Свобода.

Сикорский назвал Молдову «хорошим примером для других участников «Восточного партнерства».

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Вместе Бильдт раскритиковал «угрозы Молдове от других стран», очевидно имея в виду давление со стороны России, направленное на блокирование сближения Молдовы и ЕС.

Комиссар ЕС по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге во вторник, подчеркнул , что тесные отношения с ЕС не угрожают суверенитету стран-участниц «Восточного партнерства».