Пассажирский самолет загорелся в полете и приземлился на Карибах
08:19, 23 октября 2013Мир
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Дым был такой сильный, что заполнил всю кабину пилотов.
В полете у "Боинга" загорелся левый двигатель.
На островах Карибского моря совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing-757. Лайнер следовал из Тринидада и Тобаго в Майами, пишет Комсомольская правда.
Прямо во время полета у самолета произошло возгорание левого двигателя. Дым был такой сильный, что заполнил всю кабину пилотов.
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На борту Boeing находились 175 человек. В инциденте никто не пострадал.
Как только лайнер приземлился, его тут же потушили пожарные службы, передает Associated Press.
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