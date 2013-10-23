Пассажирский самолет загорелся в полете и приземлился на Карибах

На островах Карибского моря совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing-757. Лайнер следовал из Тринидада и Тобаго в Майами, пишет Комсомольская правда.

Прямо во время полета у самолета произошло возгорание левого двигателя. Дым был такой сильный, что заполнил всю кабину пилотов.

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На борту Boeing находились 175 человек. В инциденте никто не пострадал.

Как только лайнер приземлился, его тут же потушили пожарные службы, передает Associated Press.