В Мексике обнаружили пропавший самолет, при крушении никто не выжил

Спасатели обнаружили небольшой самолет Cessna 208 Caravan, пропавший в Мексике 14 октября во время полета над территорией штата Южная Нижняя Калифорния, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

На борту разбившегося самолета находились 14 человек — пилот и пассажиры. По предварительной информации, выживших при крушении нет.

Место падения самолета было обнаружено с вертолета в среду, 16 октября, заявили представители министерства транспорта Мексики. Посадить вертолет в районе обнаружения обломков не представлялось возможным. В ближайшее время к месту падения самолета по земле отправятся поисково-спасательные группы, добавили представители министерства транспорта Мексики.

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Самолет, выполнявший рейс из курортного города Лорето в Комонду, перестал выходить на связь через 25 минут после взлета. Сообщалось, что пилот самолета отправился в полет в сложных метеоусловиях — в тот момент через штат Южная Нижняя Калифорния проходил тропический шторм «Октаве». По предварительным данным, все находившиеся на борту самолета были гражданами Мексики.