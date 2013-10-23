В США скончался лауреат Нобелевской премии по экономике

По ее словам, ученый умер у себя дома, в городе Глэдвин (штат Пенсильвания). Причина смерти не называется, уточняет ИТАР-ТАСС.

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Клейн родился 14 сентября 1920 года в Омахе (штат Небраска). Учился в Калифорнийском университете и Массачусетском технологическом институте. С 1958 года работал в Университете штата Пенсильвания, где, в частности, разработал статистические модели для анализа глобальных экономических тенденций. В 1960-е годы ученый занимался разработкой экономических моделей для нескольких стран мира, в том числе, для Японии и Израиля. В 1976 году был советником Джимми Картера в период его предвыборной кампании.

Нобелевской премии по экономике Клейн удостоился в 1980 году за "создание эконометрических моделей и их применение для анализа экономических колебаний и экономической политики".

Клейн является автором многих работ, в их числе "Кейнсианская революция" (1947) и "Экономическая теория и эконометрика" (1985). Ученый являлся иностранным членом Секции экономики Отделения общественных наук РАН. В 2006 году он был награжден медалью Василия Леонтьева "За достижения в экономике".